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رغم ارتفاع اسعار المواد الغذائية..

شاهد: صمود وتحدي يمني للحصار والعدوان من اجل نيل الحرية

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

مع حلول شهر رمضان المبارك يستقبل اليمنيون هذه المناسبة في ظل ظروف صعبة حيث أثر الحصار والعدوان السعودي وانقطاع المرتبات مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مظاهر الحياة اليومية إلا أن مظاهر الصمود مازالت جلية رغم كل التحديات.

خاص بالعالم

انقطاع المرتبات نتيجة نقل البنك المركزي من صنعاء مع شحة الوقود والغاز المنزلي بسبب منع سفن المشتقات النفطية من الدخول ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار للسلع والمواد الغذائية وهذا ما تحكيه الصورة من قلة الإقبال على مثل هذه الأسواق والمراكز قياسا بالاعوام السابقة.

وعلى الرغم مما يكابده اليمنيون من مآسٍ إلا أن مظاهر الصمود والتحدي مازالت جلية حتى وإن كانت بإمكانيات محدودة مع تعويلهم بعد الله على ما يحققه الجيش واللجان الشعبية من تقدمات في سبيل التحرر من الاحتلال حتى نيل الاستقلال والحرية.

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