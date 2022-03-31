شاهد: صمود وتحدي يمني للحصار والعدوان من اجل نيل الحرية

خاص بالعالم

انقطاع المرتبات نتيجة نقل البنك المركزي من صنعاء مع شحة الوقود والغاز المنزلي بسبب منع سفن المشتقات النفطية من الدخول ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار للسلع والمواد الغذائية وهذا ما تحكيه الصورة من قلة الإقبال على مثل هذه الأسواق والمراكز قياسا بالاعوام السابقة.

وعلى الرغم مما يكابده اليمنيون من مآسٍ إلا أن مظاهر الصمود والتحدي مازالت جلية حتى وإن كانت بإمكانيات محدودة مع تعويلهم بعد الله على ما يحققه الجيش واللجان الشعبية من تقدمات في سبيل التحرر من الاحتلال حتى نيل الاستقلال والحرية.