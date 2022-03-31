مخاطر التفكك داخل المجتمع الصهيوني

العالم – غياهب الكيان

وأشار عواضة الى أن الاقرار بهذا الفشل عبّر عنه من خلال فشل السياسة التوافقية التي سعت اليها الحكومات المتعاقبة بعد عام 1960 تقريبا، حيث بدأت الحكومات داخل الكيان الصهيوني تفكر في سياسة لها علاقة بالتوافقية بين الكيانات الموجودة داخل الكيان لكن الجوهر الاساسي لهذه السياسة التوافقية كان ينصب على ان التهديد الخارجي دائما ما يثير التركيز عليه من اجل الحفاظ على بوتقة الصهر.

ونوه عواضة الى أن هذا الفشل الكبير بين المعتقدات بالسياسة داخل الكيان وبين السياسات الخارجية التي يعتمدها الكيان كإرتداد للموضوع الداخلي فشلت بشكل كامل وبدأ يظهر بشكل علني التناقضات البنيوية بداخل الكيان الصهيوني يمهد لتفككه.

والفشل في معالجة المشاكل الداخلية في المجتمع الصهيوني احدى ابرز سمات الخطر الذي يدهم الصهاينة فالانقسام والخلافات والتفكك بينهم هو ما حذر منه معهد الامن القومي الصهيوني.

ويناقش برنامج"غياهب الكيان"، موضوع انتشار العصابات المسلحة في الكيان الصهيوني والذي بات من المظاهر التي اعتادها الصهاينة ولاسيما عمليات المعارك والقتل التي ترتكب في الشارع.

كما يسلط البرنامج الضوء على بروز قضية تعاطي المخدرات في الآونة الأخيرة في صفوف جيش الاحتلال بشكل كبير لتزيد في الأزمات التي تعصف بهذا الجيش فيما تعجز قياداته في مكافحة هذه الظاهرة.

ويلقي البرنامج الضوء على سياسة اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم في الكيان الصهيوني حيث تتنوع أساليبها في هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم بذريعة تحويلها الى حقل رماية.

ويناقش البرنامج موضوع تشكيل ميليشات مسلحة صهيونية في النقب المحتل لتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين واخماد انتفاضتهم المستمرة على سياسة هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وتهجيرهم.

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