موسكو: سنعلن عن آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قريبا

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان قرار الرئيس قد تم الوفاء به وما إذا كانت آليات دفع ثمن الغاز مقابل الروبل قد تم تقديمها إلى بوتين: "نعم هذا صحيح".

وردا على سؤال حول وقت إعلان هذه الآليات على الجمهور، أجاب أنه "قريبا جدًا، يمكننا أيضا توقع أن يتم ذلك اليوم".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في الـ23 من الشهر الجاري، أن روسيا ستبدأ ببيع الغاز إلى "البلدان غير الصديقة" بالروبل، مشيراً إلى أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن أمام الحكومة والمصرف المركزي أسبوع واحد للتوصل إلى حل بشأن كيفية تحويل هذه المعاملات إلى العملة الروسية.