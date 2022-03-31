الجزائر تطالب رسميا بإعادة مباراة الكاميرون

العالم - ریاضة

وقال الاتحاد الجزائري، في بيانه، إنه "تقدم بِطعن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم"، مطالبا بِإعادة تنظيم المباراة، وفتح تحقيق ضد الحكم الغامبي غاساما وبقية الطاقم.

ووصف البيان أسلوب إدارة الحكم بكاري غاساما بـ “الفاضح”، الذي "شوّه المباراة”، مضيفا أن الجزائر ستلجأ إلى كلّ الوسائل القانونية المتاحة، لِاستعادة حقوقها المرادفة لِإعادة المباراة.

وكان المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "مصطفى تشاكر" ليتفوق منتخب "الأسود" في المواجهات المباشرة بعد فوز "محاربي الصحراء" في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة (1-0).

وصعد المنتخب الكاميروني لنهائيات كأس العالم برفقة الرباعي الأفريقي غانا والسنغال وتونس والمغرب.