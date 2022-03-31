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رئيس حركة النهضة التونسي يرفض قرار سعيد بحل البرلمان

رئيس حركة النهضة التونسي يرفض قرار سعيد بحل البرلمان
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس البرلمان التونسي المنحل وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، رفض قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان أمس بعد عقد جلسة افتراضية للمجلس المعلق.

العالم - تونس

ونقلت "الجزيرة" عن الغنوشي قوله "نرفض قرار حل البرلمان"، مضيفا أن "فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا وهذا أمر خطير".

وأكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أنه تم توجيه استدعاء لأكثر من 30 نائبا للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني.

وقال الغنوشي إن: "هذه الخطوة جاءت على خلفية توجيه وزيرة العدل، ليلى جفال، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان بتهمة "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

وأعلن، أمس الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر، وذلك بعد عقد نواب جلسة افتراضية أعلنوا فيها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من الرئاسة.

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