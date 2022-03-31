الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢
٠٣:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين: سيتم إيقاف العقود الحالية في حال رفض دفع ثمن الغاز بالروبل

بوتين: سيتم إيقاف العقود الحالية في حال رفض دفع ثمن الغاز بالروبل
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".

العالم ـ أوروبا

وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".

وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".

وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".

وتم تصنيف مصرف "غازبروم" كبنك مصرح به للمشترين الأجانب لفتح حسابات خاصة بالروبل لدفع تكاليف إمدادات الغاز.

وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 29 مارس/آذار، في تعليقه على احتمال رفض الغرب التعامل بالروبل مقابل الغاز الروسي، بأنه "لا يوجد وقود مجاني".

وقال بيسكوف للصحفيين، إن روسيا لن تزود بالغاز مجانا: "مرة أخرى أكرر، لا يوجد غاز مجاني بالتأكيد".

وأضاف: "لن يقوم أحد بتوريد الغاز مجانا. هذا الأمر ببساطة مستحيل. يمكن دفع ثمنه فقط بالروبل ... يجب على الشركات أن تفهم الوضع المتغير والوضع المتغير تماماً، الذي نشأ في ظروف الحرب الاقتصادية التي شنت ضد روسيا الاتحادية. وأيضا، بالطبع، يجب أن تفهم الشركات أنها تحتاج فقط إلى شراء الروبل، بعملاتها، باليورو، والدولار، ودفع ثمن الغاز بالروبل".

روابط ذات صلة

موسكو: سنعلن عن آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قريبا

شاهد.. التعامل بالروبل، يهدد اقتصاد أوروبا

وزير الطاقة الألماني: G7 ترفض دفع ثمن الطاقة الروسية بالروبل

بوتين: لن نقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة في الكيان الصهيوني

عودة التسوية لمركز الميادين بريف دير الزور السبت القادم

الغاء رحلة طيران من القاهرة الى الرياض..وهذا هو السبب

الصين تجدد دعمها لاستقرار ليبيا

مدفيديف: أراضي أوكرانيا تبدو 'لقمة لذيذة' لوارسو

عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد