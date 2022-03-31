الصين تجدد دعمها لاستقرار ليبيا

العالم - ليبيا

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي " عبد الله اللافي " صباح اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس للدبلوماسي الصيني.

وتم خلال المقابلة استعراض آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، ودعم المسار الديمقراطي وخارطة الطريق التي وضعت بجنيف، حيت أكد " االلافي " العمل على وضع آلية لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها، ودعم المجلس لمبادرة "ستيفاني ويليامز".

وتطرقت المقابلة للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية، والخطوات المتخذة لإعلان التوافق على ميثاق وطني قريباً، من خلال مؤتمر يضم كل الأطراف، والذي سيمهد الطريق للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، تنفيذا لتطلعات الشعب الليبي.

بدوره أكد القائم بالأعمال الصيني، رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع ليبيا، واستعدادها للعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي، والمساعدة في إعادة الإعمار، بعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة.

ورحب النائب بالرئاسي بالتقارب الليبي الصيني في المجال الاقتصادي والصناعي، وأكد على رغبة المجلس الرئاسي في تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.