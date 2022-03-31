الغاء رحلة طيران من القاهرة الى الرياض..وهذا هو السبب

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وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مشاجرة بين راكب مصري ومضيفة لشركة طيران "فلاي أديل" المتجهة اليوم الخميس، من القاهرة إلى الرياض، تسببت في إلغاء الرحلة.

وأوضحت "بوابة الأهرام"، أن الرحلة تم إلغاؤها "بسبب تجاوز طاقم الطائرة عدد ساعات الطيران ونقل الركاب إلى الفندق لحين تحديد موعد جديد لإقلاع الطائرة".

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ"المطلعة" في مطار القاهرة، قولها إنه "أثناء دخول ركاب رحلة "فلاي أديل" رقم 616 إلى الطائرة المتجهة إلى الرياض تشاجر الراكب المصري "إ . م" مواليد 1992 مع مضيفة الطائرة".

وقال المصدر إنه تبين أن الراكب "يعاني من مشاكل نفسية فطلب قائد الطائرة إنزال الراكب وإلغاء سفره".

ولفت إلى أنه "بسبب المشاجرة وإنزال الراكب والتي استغرقت وقتا تجاوز طاقم الطائرة عدد ساعات الطيران المقررة طبقا للقوانين الدولية فتم إلغاء الرحلة ونقل ركابها البالغين 162 راكبا إلى أحد الفنادق لحين تحديد موعد جديد للإقلاع".