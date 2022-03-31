في خطوة غير مسبوقة.. بايدن يعلن الإفراج عن مليون برميل نفط يوميا

العالم ـ أوروبا

وهذه الكمية من النفط وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الخميس، ستكون "إجراء انتقاليا حتى يزداد الإنتاج (الأميركي) في نهاية العام".

وجاء في البيان "بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء، أعلن الرئيس عن أكبر استخدام لاحتياطي النفط في التاريخ حيث سيطرح مليون برميل إضافي في السوق كل يوم للأشهر الستة المقبلة".

وأضاف: "حجم هذه الخطوة غير مسبوق: لم يقم العالم إطلاقا باستخدام احتياطي نفطي بمعدل مليون برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية. سيوفر هذا الاستخدام القياسي كمية تاريخية من الإمداد لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يزداد الإنتاج المحلي".

وكانت الولايات المتحدة بدأت تكوين الاحتياطي النفطي الإستراتيجي عام 1975 بعد أن أدى حظر النفط العربي إلى ارتفاع أسعار البنزين وألحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، ولجأ بعض الرؤساء إلى السحب من الاحتياطي لتهدئة أسواق النفط خلال أوقات الحرب أو عند حدوث أعاصير تسببت في تعطل البنية التحتية النفطية على امتداد الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.