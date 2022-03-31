صباغ يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية

العالم - سوریا

وخلال لقائه اليوم نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي نيكزاد والوفد المرافق ثمن صباغ مواقف إيران المبدئية والثابتة تجاه القضايا الإقليمية ودعمها اللامحدود لسوريا في حربها على الإرهاب وداعميه مؤكداً أن سوريا وإيران ودول محور المقاومة تقف صفاً واحداً في مواجهة الكيان الإسرائيلي والقوى الغربية الداعمة له وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تحاول الضغط على الشعوب والنيل من وحدتها وقرارها المستقل.

ودعا صباغ إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين سوريا وإيران لتواكب العلاقات السياسية في أهميتها ومستواها.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني أن سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد ستبقى رأس محور المقاومة معرباً عن اعتزازه وفخره بدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن هذا المحور.

ولفت نيكزاد إلى أن الولايات المتحدة وعملاءها الغربيين لجؤوا إلى تطبيق وفرض العقوبات على سوريا وإيران بعد فشلهم في الحرب العسكرية الشرسة والقاسية ضدهما والتي لم يستطيعوا من خلالها النيل من البلدين مؤكداً مواصلة بلاده دعم سوريا في المجالات والمحافل كافة.

وأشار إلى أنه أجرى في سوريا مباحثات مهمة جداً تناولت تطوير العلاقات الاقتصادية والدفع بها قدماً إلى الأمام.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني وأعضاء مكتب المجلس ولجنة الصداقة السورية الإيرانية.