دايي و مهدوي كيا و7 نجوم يشاركون في حفل قرعة كأس العالم

العالم - ايران

وتستضيف قطر، الجمعة حفل مراسم قرعة كأس العالم 2022، وذلك قبل نحو 7 شهور من انطلاق البطولة في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

ومن المقرر أن يكون على رأس المشاركين في سحب القرعة الثنائي، البرازيلي كافو، والألماني لوثار ماتيوس، بالإضافة إلى 6 مساعدين آخرين.

وتضم مجموعة المساعدين الايراني علي دائي والجزائري رابح ماجر والقطري عادل أحمد مال الله، والصربي-المكسيكي بورا ميلوتينوفيتش والنيجيري جاي جاي أوكوشا والاسترالي تيم كاهيل.

وستكون هذه المرة هي الثالثة التي يشارك فيها كافو في سحب القرعة النهائية، تماماً كما شارك في 3 مباريات نهائية في كأس العالم، أعوام 1994 و1998 و2002، ورفع من خلالها الكأس مرتين.

وقال النجم البرازيلي السابق: "رغم أني اعتدت على هذا الأمر، غير أنه يحرك مشاعري كل مرة، فالقرعة تُنبئ باقتراب كأس العالم، الكأس التي لن يتوقف اعتزازي بها".

وأضاف: "رغم مرور ما يقارب 20 عاما من كوني آخر لاعب من أمريكا الجنوبية يرفعها، إلا أن الفخر لا يزال يغمرني، إن اللعب في كأس العالم شيء لا مثيل له، عندما يقف أهل بلدك في صعيد واحد لمشاهدة المباراة".

وكان مهاجم منتخب إيران السابق علي دائي أفضل هداف دولي في التاريخ برصيد 109 أهداف قبل أن يتخطاه كريستيانو رونالدو في سبتمبر/أيلول 2021.

اما رباح ماجر فقد قاد منتخب الجزائر في عام 1982، لتحقيق إحدى أكبر مفاجآت كأس العالم، عندما سجل الهدف الأول ضد ألمانيا الغربية ليفوز منتخبه بنتيجة 2-1 .

من جانبه، قاد ماتيوس منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 1990، وساعد جاي جاي أوكوشا، لاعب وسط منتخب نيجيريا وصانع ألعابها السابق، منتخب بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه سنة 1994، وفاز باللقب الأولمبي بعد ذلك بعامين،

بينما سجل تيم كاهيل أول هدف لأستراليا في نهائيات كأس العالم ضد منتخب اليابان سنة 2006، ومثّل منتخب بلاده في بطولات سنة 2010 و2014 و2018.

ويعتبر بورا ميلوتينوفيتش المدرب الوحيد الذي تمكّن من المشاركة في 5 نسخ متتالية من كأس العالم مع منتخبات مختلفة، وهي المكسيك (1986)، وكوستاريكا (1990)، والولايات المتحدة الأمريكية (1994)، ونيجيريا (1998)، والصين (2002).

أما المدافع القطري السابق، عادل أحمد مال الله، فقد مثل بلده في كأس العالم للشباب عام 1981، عندما فازوا بالميدالية الفضية، كما مثّل قطر في مسابقة كرة القدم الأولمبية سنة 1984.

وسيؤازر هؤلاء المساعدون الـ8 فريقا لإدارة القرعة، يتكوّن من كارلي لويد، بطلة كأس العالم للسيدات مرتين، ومحلل كرة القدم ولاعب إنجلترا السابق جيرمين جيناس، والمقدمة الرياضية البريطانية الجامايكية سامانثا جونسون.