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وفد الجامعة العربية يزور موسكو الأسبوع المقبل لبحث الأزمة الأوكرانية

وفد الجامعة العربية يزور موسكو الأسبوع المقبل لبحث الأزمة الأوكرانية
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو في مطلع الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

العالم ـ روسيا

وحسب بيان الجامعة، فإن الوفد سيجرى مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة خاصة على الصعيد الإنساني.

ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

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