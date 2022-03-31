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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مسؤول سعودي: المملكة ردت بإيجابية على مقترح الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن
مصادر الاحتلال: إصابة مستوطن جرّاء رشق مركبة "إسرائيلية" بالحجارة قرب مستوطنة "مجداليم" جنوب شرق نابلس
عبداللهيان يعتبر مواجهة الاستخدام غير القانوني للحظر من قبل الدول الغربية ضد الدول المستقلة أمر مهم للمساعدة في الاستقرار ومنع اندلاع الأزمات
عبداللهيان يصف التعاون بين ايران والصين في المنظمات الدولية ومواجهة تسييس حقوق الإنسان والتدخل في شؤون الدول نقاط مهمة في العلاقات
الخارجية الايرانية:عبداللهيان ناقش مع نظيره الصيني على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الافغاني القضايا الثنائية والإقليمية والدولية
رئيس الوفد الوطني محمد عبـد السلام: التقينا مساء اليوم مع المبعوث الأممي لاستكمال النقاشات حول مقترح الهدنة الإنسانية والعسكرية
أ ف ب : مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قوة سلام جديدة في الصومال
مراسل العالم:مقتل احد المتظاهرين في محيط شروني وسط الخرطوم برصاصة في الصدر علي يد العسكر
رويترز:راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل يؤكد ان وحدة التحقيق بجرائم الارهاب استدعت نحو 20 نائبا شاركوا في جلسة البرلمان الافتراضية
رويترز: بوتين يؤكد ان الولايات المتحدة تستفيد من الاضطرابات العالمية
الخارجية الايرانية:عبداللهيان ناقش مع نظيره الصيني على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الافغاني القضايا الثنائية والإقليمية والدولية
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش
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