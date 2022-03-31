البنتاغون: نتوقع استكمال 800 مليون دولار من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا في أبريل

العالم ـ الأميركيتان

وبحسب المسؤول: "نتوقع أن نتمكن من استكمال حزمة المساعدة الدفاعية البالغة 800 مليون دولار بحلول منتصف أبريل".

يذكر أن الدول الأوروبية وافقت خلال الشهر الماضي على إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، وتوفير الإمدادات غير الفتاكة التي تشتد الحاجة إليها، مثل الوقود، وذلك على خلفية العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.