العالم - خاص بالعالم

واخيرا، فضحت روسيا بالوثائق، تورط نجل الرئيس الامريكي الحالي هانتر بايدن في انشطة الاسلحة البيولوجية مع البنتاغون في اوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية نشرت هذه الوثائق الخطيرة، الموقعة من كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين،التي تكشف ان مصدر التمويل لمختبرات الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، كيانات قريبة من القيادة الأمريكية الحالية، خاصة صندوق روزمانت سينيكا' الاستثماري الذي يرأسه هانتر بايدن.

وجاء في وثيقة أمريكية موقعة من كبير نواب وزير الدفاع الأمريكي، ان ادراته توافق على تطوير مفهوم مشروع يوبي اثنينUP-2، الذي يشمل تطوير وجمع المعلومات حول التركيب الجزيئي لمسببات الأمراض المتوطنة في أوكرانيا، ونقل السلالات'.

واللافت في الوثائق ان المختبرات عملت على أخذ عينات من العامل المسبب للمرض، في مدافن ماشية قديمة للحصول على سلالات جديدة من الجمرة الخبيثة.

وقالت صحيفة ازفستيا الروسية إن مشروع دراسة الجمرة الخبيثة 'لم يكن إلا قمة جبل الجليد'، حيث نشرت وزارة الدفاع الروسية بطاقة تسجيل مشروع يسمى 'برنامج المشاركة البيولوجية المشترك'. ممول من وزارة الدفاع الأمريكية، بعشرات ملايين الدولارت بالاشتراك مع واحدوثلاثين31 مختبرا لمراكز البحوث والمختبرات الأوكرانية.

ويهدف الى دراسة منع انتشار تقنيات مسببات الأمراض، والمعلومات التي يمكن استخدامها في تطوير أسلحة بيولوجية.

بدوره، اعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، أن هذه الرسائل تدل على أن أهداف البنتاغون الحقيقية في أوكرانيا كانت بعيدة عن إجراء البحوث العلمية، وان احدى رسائل الشركات البيوتيكنولوجية تتحدث عن أن أنشطتها تستهدف 'ضمان استقلال أوكرانيا عن روسيا ثقافيا واقتصاديا'، ليطرح السؤال ما علاقة هذا الموضوع بشركة بيوتيكنولوجية.