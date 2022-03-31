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زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر يعلن أنه منح ما أسماه "الثلث المعطل" فرصة تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية

الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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