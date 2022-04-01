الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس التونسي يوجه رسالة حادة للمطالبين باجراء انتخابات برلمانية

الرئيس التونسي يوجه رسالة حادة للمطالبين باجراء انتخابات برلمانية
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

استغرب الرئيس التونسي، قيس سعيد من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر، عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب، قائلا "من يحلم بتطبيق الفصل 89 واهم وعليه أن يستفيق".

العالم - تونس

وقال خلال اجتماعه، يوم أمس الخميس، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزير تكنولوجيات الإتصالات، نزار بن ناجي: ''لا أعلم من أين أتوا بفتوى أن الانتخابات ستكون وفق الفصل 89.. ومن نصب نفسه مفتيا للديار التونسية في القانون الدستوري؟".

وأضاف: "نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها، لا عن تدبير موعد الانتخابات".

كما اعتبر الرئيس التونسي أن الجلسة التي عقدها مجلس نواب الشعب وأصدر على إثرها قرارا يقضي بألغاء التدابير الاستثنائية التي كان قد تم الإعلان عنها سابقا، محاولة انقلابية، مؤكدا أنه سيتم تتبع المشاركين فيها أمام القضاء.

روابط ذات صلة

شاهد..ردود فعل الأحزاب التونسية إزاء قرار حل البرلمان

جلسة مرتقبة للبرلمان التونسي ضد اجراءات "سعيد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي يوجه رسالة حادة للمطالبين باجراء انتخابات برلمانية

رئيسي: الأوروبيون لم يقدموا شيئا للاجئين الأفغان في ايران

اتصال هاتفي بين أردوغان وزيلينسكي بشأن المفاوضات بين اوكرانيا و روسيا في إسطنبول

الجامعة العربية تحذر من الانقسامات السياسية في السودان

الأمم المتحدة تدعو "جميع الأطراف التونسية" إلى تجنب التوتر السياسي

اوكرانيا: بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا