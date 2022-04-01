الرئيس التونسي يوجه رسالة حادة للمطالبين باجراء انتخابات برلمانية

العالم - تونس

وقال خلال اجتماعه، يوم أمس الخميس، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزير تكنولوجيات الإتصالات، نزار بن ناجي: ''لا أعلم من أين أتوا بفتوى أن الانتخابات ستكون وفق الفصل 89.. ومن نصب نفسه مفتيا للديار التونسية في القانون الدستوري؟".

وأضاف: "نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها، لا عن تدبير موعد الانتخابات".

كما اعتبر الرئيس التونسي أن الجلسة التي عقدها مجلس نواب الشعب وأصدر على إثرها قرارا يقضي بألغاء التدابير الاستثنائية التي كان قد تم الإعلان عنها سابقا، محاولة انقلابية، مؤكدا أنه سيتم تتبع المشاركين فيها أمام القضاء.