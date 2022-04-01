مقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص خلال تبادل إطلاق نار شرق لبنان

العالم _ لبنان



وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ بتاريخ 31/3/2022 وأثناء قيام قوّة من مديرية المخابرات في سهل طليا - البقاع، بملاحقة المواطن (ع. أ)، وهو مطلوب وبحقّه أحكام مؤبّدة لقيامه بتجارة المخدرات والأسلحة وترويج العملة المزوّرة، أقدم وبرفقته عدد من الأشخاص على فتح النّار من أسلحة حربيّة من داخل سيّارة زجاجها حاجب للرّؤية على القوّة، فحصل تبادل لإطلاق النار، ما أدّى إلى إصابة أحد العسكريّين ومقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص كانوا برفقته.

وأشارت في بيان، إلى أنّه تمّ توقيف ثلاثة أشخاص خلال العمليّة، كما تمّ ضبط أسلحة وذخائر حربيّة، لافتةً إلى أنّ الجرحى نُقلوا إلى المستشفيات، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وفي وقت سابق، ذكرت أنّ قوّة من مديرية المخابرات في البقاع تمكّنت من توقيف أحد المطلوبين، في عمليّة نوعيّة تخلّلها إطلاق للنار في سهل طليا.