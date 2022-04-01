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واشنطن ترفض انضمام اوسيتيا الجنوبية الى روسيا

واشنطن ترفض انضمام اوسيتيا الجنوبية الى روسيا
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تعترف بانضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا في حال حدث ذلك، مؤكدة أنها تعتبرها جزءا من أراضي جورجيا.

العالم-الامريكيتان

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم ,قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن أجهزة السلطة المحلية أو روسيا لا تمتلك الصلاحيات لتقرير مصير أوسيتيا الجنوبية التي تعتبر جزءا من جورجيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تعترف بمحاولات روسيا لتقسيم الأراضي السيادية لجورجيا، مشيرا إلى أن واشنطن قد رفضت الاعتراف بانضمام القرم لروسيا وإعلان استقلال دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، أنه يعتزم إجراء استفتاء على انضمام الجمهورية لروسيا، قد يجري في أبريل المقبل.

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