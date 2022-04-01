نواب كويتيون يقررون عدم التعاون مع الحكومة

العالم - الكويت

وتقدم النواب الـ10 بطلب عدم التعاون مع الحكومة خلال جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي قال إن استجوابه غير دستوري ولا بدخل في نطاق مسؤولياته.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، أمس الخميس إن عدد النواب الذين يتبنون طلب عدم التعاون مع الحكومة زاد إلى 23، ونقلت عن النائب السابق وليد الطبطبائي أن النائب أسامة المناور يعتزم العودة للبلد للتصويت لصالح الطلب.

كما نقلت الصحيفة عن النائب السابق وليد الطبطائي أن النائب عبد العزيز القصعبي سيعود للبلاد للتصويت لصالح الطب إذا لزم الأمر.

ومن المقرر أن ينظر المجلس طلب عدم التعاون مع الحكومة يوم الأربعاء المقبل، وهو أول طلب من نوعه خلال فترة حكومة صباح الخالد الرابعة.

وتنذر هذه التحركات بعودة الكويت إلى دائرة الخلاف بين الحكومة والبرلمان والتي كان من المفترض أنها انتهت بعد إجراءات المصالحة التي دعمها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مطلع العام الجاري.

ونفت الحكومة استقالة عدد من النواب الذين يشغلون مناصب حكومية على خلفية هذا التصعيد البرلماني.

وفي فبراير الماضي استقال وزيرا الدفاع والداخلية اعتراضاً على كثرة الاستجوابات المقدمة من مجلس الأمة.

وشكّل الخالد ثلاث حكومات بين ديسمبر 2020، وديسمبر 2021، واستقال مرتين؛ في يناير 2021، ونوفمبر 2021 إحداهما بسبب الاستجوابات.