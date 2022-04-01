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شاهد..رسالة العمليات الفدائية الفلسطينية لابومازن

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يحيى غدار، إن العمليات الفدائية الفلسطينية الأخيرة جاءت ردا على الاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في النقب وحي الشيخ جراح والقدس المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

واوضح غدار في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج"مع الحدث"، أن العمليات الفدائية الفلسطينية الاخيرة جاءت متزامنة مع "قمة شرم الشيخ" و"قمة النقب" لتبثت بان الشعب الفلسطيني ماض في مقاومة الاحتلال، من اجل تحرير اراضيه من يد العدو، رغم التطبيع العربي مع الكيان المحتل، مؤكدا، ان قرار مسير ارض فلسطين لا تقرره القمم بل سواعد الشعب الفلسطيني.

واعتبر غدار، العمليات الفدائية الفلسطينية، بانها رسالة كبيرة موجه من الشعب الفسطيني الى السلطة الفلسطينية وتحديدا رئيس السلطة محمود عباس، وان مفادها ان الشباب الفلسطيني سيستمر بانتفاضته وبالمقاومة حتى اخر قطرة دم فيه واخر حجارة في يده من اجل دحر المحتل الغاصب من ارضه.

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