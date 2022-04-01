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مراسل العالم: الطيران الاوكراني يقصف منشأة نفطية روسية

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في موسكو، إن وزارة الطوارئ الروسية أكدت إصابة شخصين في قصف مخازن وقود في بيلغورود جراء قصف اوكراني.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم خلال التغطية الخاصة باخر تطورات الحرب في اوكرانيا المواقف السياسية منها، ان القصف الاوكراني تسبب بحريق في مستودع نفطي بمدينة بيلغورودالواقعة في جنوب غرب روسيا على الحدود الاوكرانية. جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان اوكرانيتان دخلتا الاراضي الروسية على ارتفاع منخفض .

واضاف، أن سلاح الجور اروسي دمر 52 منشأة عسكرية اوكرانية واسقط 8 طائراة مسيرة و124 طائرة حربية ودمر 5 مستودعات لذخائر الاسلحة الحربية والوقود.

وقال مراسلنا، ان موسكو ستفتح اليوم ممر انساني من ماريوبول، استجابة لطلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الالماني من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما فتحت ممر انساني اضافي باتجاه زاباروجيا لاجلاء الاجانب من مدينة ماريوبول.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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