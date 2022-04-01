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حزب الله وحركة أمل یدعوان الحكومة للموافقة على عرض إيران لحل مشكلة الكهرباء

حزب الله وحركة أمل یدعوان الحكومة للموافقة على عرض إيران لحل مشكلة الكهرباء
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

تداولت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" في منطقة الجنوب، خلال إجتماع في مركز الحزب بمدينة النبطية، أخر التطورات المحلية والإقليمية، مركزةً "على الإجراءات والبرامج المعتمدة لتخفيف الأعباء عن كاهل الاهالي في مواجهة الأزمة المعيشية والمالية التي تعصف بالبلاد.

العالم - لبنان

ولفتت القياداتان، في بيان، إلى أنه "في الشأن المعيشي والخدماتي ومواجهة الحصار الأميركي على وطننا وسياسة التجويع المتبعة ضد شعبنا، نتوجه بالشكر والتقدير لكل الأخوة والتشكيلات والبلديات والجمعيات الأهلية والخيرين من أبناء شعبنا على عطاءاتهم ومبادراتهم وجهودهم المباركة في تقديم العون والمساعدة لكافة الشرائح الإجتماعية وفي مختلف المجالات، والتي ساهمت ولازالت في بلسمة الجراح والتخفيف من أثار هذا الحصار الجائر والظالم".

ودعت "الحكومة اللبنانية إلى إتخاذ موقف شجاع ومتقدم وعدم الخضوع للضغوط الأميركية ولا إنتظار الوعود الكاذبة التي أطلقتها السفيرة الأميركية في لبنان بتأمين الكهرباء من مصر والأردن منذ أشهر، والمبادرة فورًا بقبول العرض الإيراني الذي يحل هذه المشكلة ويوفر الكهرباء لكل اللبنانيين، والذي أكده وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان في زيارته الأخيرة لبيروت".

وتوجهت القياداتان، "بالتحية للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال الذين أذاقوا العدو في الأيام الماضية من خلال عملياتهم النوعية مرارة الهزيمة، وأكدوا من جديد أن هذا الكيان أوهن من بيت العنكبوت وأن كل لقاءات الخيانة وقمم التطبيع لن توفر الأمن والإستقرار له ما دامت المقاومة خيارًا لإستعادة الأرض وتحريرها من دنس الصهاينة المحتلين".

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