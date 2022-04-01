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استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر الفيديو

استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر الفيديو
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت روسيا أنها ستعقد اليوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، على خلفية استمرار العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أراضي هذا البلد في 24 فبراير الماضي.

العالم- روسيا

ونشر رئيس الوفد الروسي في المفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، على قناته في تطبيق "تيليغرام" صورة تظهر أعضاء وفدي موسكو وكييف، وهم يعقدون اجتماعا افتراضيا.

وذكر ميدينسكي: "نواصل المفاوضات بصيغة مؤتمر الفيديو، ومواقفنا بشأن القرم ودونباس لا تزال ثابتة".

وكان الوفدان قد عقدا يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا حضوريا في اسطنبول التركية، حيث تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات.

وأكد الوفد الأوكراني خطيا خلال هذا الاجتماع استعداد كييف لتلبية عدد من مطالب موسكو المبدئية لإبرام اتفاق سلام، منها تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو شريطة تلقيها ضمانات أمنية من عدة دول وتمهيد الطريق لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أعلنت روسيا في أعقاب المفاوضات عن تقليص أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيغوف، ضمن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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