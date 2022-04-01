بعد التطبيع.. تجارة حرة بين الامارات والاحتلال الاسرائيلي

العالم- الامارات

وقالت الوزارة ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه واسع وهام ويشمل التنظيم والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية.

واوضحت ان وزيرة الاقتصاد في كيان الاحتلال اورنا بربيباي، عملت على بلورة الاتفاق بالتعاون مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.

من جانبه، تحدث رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني عن توقيع كيانه والإمارات اتفاقا تاريخيا للتجارة الحرة.

وبموجب الاتفاق ستعفى 95 في المئة من المنتوجات التي سيتم تداولها بين الطرفين من الضرائب بشكل فوري أو تدريجيا، ومن بين هذه المنتوجات المواد الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والأدوية.