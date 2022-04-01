هنغاريا: أوروبا لن تكون قادرة على استبدال الغاز الروسي بأمريكي باهظ الثمن

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وأضاف، رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في مقابلة مع البرنامج الصباحي لمحطة إذاعة كوسوث: "لن يتمكن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من استبدال غاز خط الأنابيب الأرخص المتدفق إلى أوروبا من روسيا.. استبدال الغاز الروسي الرخيص بغاز أمريكي باهظ الثمن لن ينجح"، مضيفا أنه يعتبر مثل هذه المقترحات "عبثية" وكارثية على الاقتصاد الوطني.

وبرأيه، فإنه لا يمكن للمرء الاعتماد على نقل كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال عبر المحيط، لذلك لا يوجد بديل لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، ولا سيما إلى هنغاريا، على المدى القصير.

وأشار أوربان إلى أن هناك دولا لا تستطيع، نظرا لموقعها الجغرافي وخصائص التنمية الاقتصادية، رفض استيراد النفط والغاز الروسي، وذلك فقط لأنها لا تمتلك منفذا إلى البحر ومحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال، وقال:"الأمر لا يتعلق بارتداء سترة في المساء، وتقليل التدفئة قليلا، أو دفع بضعة فورنتات إضافية مقابل الغاز، ولكن يتعلق بحقيقة أنه إذا لم تكن هناك مصادر للطاقة من روسيا، فلن تكون هناك طاقة في هنغاريا على الإطلاق".

وسبق أن صرح أوربان في أوائل مارس الماضي أن بلاده لن تحذو حذو الولايات المتحدة وتنضم إلى حظر تجارة الطاقة مع روسيا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن 85٪ من إجمالي الغاز المستهلك في هنغاريا (المجر) يأتي من روسيا.

كما تحدث قادة عدد من الدول الأوروبية الأخرى عن استحالة وقف شراء النفط والغاز الروسيين الآن. في الوقت نفسه، يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير خطط طويلة الأجل للانسحاب التدريجي من إمدادات الطاقة الروسية، إرتباطا بالوضع حول أوكرانيا.