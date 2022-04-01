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عمران خان: تلقيت رسالة تهديد من اميركا بسبب رفضي اقامة قواعد عسكرية لها

عمران خان: تلقيت رسالة تهديد من اميركا بسبب رفضي اقامة قواعد عسكرية لها
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الباكستاني قبل قليل تلقيت رسالة تهديد من اميركا بسبب رفضي اقامة قواعد عسكرية لها.

العالم- اسيا والباسفيك

وأضاف عمران خان "نمر بلحظات مصيرية وامامنا خيارين لا ثالث لهما".

واعلن عمران خان امام الشعب الباكستاني بصراحة ،"بانني تلقيت رسالة تهديد من اميركا، لقد هددت اميركا باسقاط حكومتي لانني رفضت اقامة قواعد عسكرية لها على ارضنا وقد طلبت من وزير خارجيتنا انه ومع ازدياد التوتر فان عليه تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة".

وقال "ان الشعب المسلم لايمكن ان يصبح عبداً للاجانب و اذا ما صوت البرلمان على عزلي ، فانني لست فقط لن استقيل ، بل وراجع بقوة اكبر فاننا نتعرض لمؤامرة دول اجنبية ، لكننا سنقاوم ولن نستسلم لها وسنقوم باسقاطها باذن الله".

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