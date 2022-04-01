الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد في الخليل وإصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة

شهيد في الخليل وإصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب، اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات متواصلة في شارع الشلال في الخليل، فيما أُصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال والاختناق، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر صحفية، بأن الشهيد هو أحمد يونس الأطرش (29 عاماً) من مدينة الخليل، وهو أسيرٌ سابق تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال قبل سنة تقريبًا.

وفي بلعين غرب رام الله، أصيب شاب بالرصاص الحي في يده وقدمه، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة المركزية التي انطلقت في القرية، إحياء للذكرى الـ46 ليوم الأرض.

واستهدفت قوات الاحتلال، المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق.

وفي قريوت، أصيب مواطنان أحدهما بشظايا قنبلة صوت في عينه والآخر بعيار معدني مغلف بالمطاط في الفخذ، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي قريوت نضال البدوي، بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الجنوبية الغربية من القرية بحماية جنود الاحتلال، وعندما تصدى المواطنون لهم أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة شاب بشظايا قنبلة صوت بالعين، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقها.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنيْن أصيبا بالرصاص المعدني و52 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا.

وفي بيت دجن، أفاد جبريل بإصابة مراسل تلفزيون فلسطين بقنبلة صوت، إضافة إلى 15 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

روابط ذات صلة

شهيد و3 عمليات فدائية و4 قتلى صهاينة الأسبوع الماضي

تفجير منزل الأسير محمود جرادات في السيلة الحارثية + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عروض مساعدة لبنان والمانع الأمريكي

الاردن .. مسيرة في ذكرى يوم الارض

مصر.. عدد السكان يصل إلى رقم جديد في زمن قياسي

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي 'إزالة التهديدات الداخلية'

شاهد ماذا يقول والد الشهيد الفلسطيني أحمد الأطرش

الغانمي يصدر توجيها يخص النازحين في مخيم الجدعة بالعراق