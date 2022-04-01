شهيد في الخليل وإصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر صحفية، بأن الشهيد هو أحمد يونس الأطرش (29 عاماً) من مدينة الخليل، وهو أسيرٌ سابق تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال قبل سنة تقريبًا.

وفي بلعين غرب رام الله، أصيب شاب بالرصاص الحي في يده وقدمه، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة المركزية التي انطلقت في القرية، إحياء للذكرى الـ46 ليوم الأرض.

واستهدفت قوات الاحتلال، المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق.

وفي قريوت، أصيب مواطنان أحدهما بشظايا قنبلة صوت في عينه والآخر بعيار معدني مغلف بالمطاط في الفخذ، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي قريوت نضال البدوي، بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الجنوبية الغربية من القرية بحماية جنود الاحتلال، وعندما تصدى المواطنون لهم أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة شاب بشظايا قنبلة صوت بالعين، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقها.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنيْن أصيبا بالرصاص المعدني و52 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا.

وفي بيت دجن، أفاد جبريل بإصابة مراسل تلفزيون فلسطين بقنبلة صوت، إضافة إلى 15 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.