واشنطن تشتكي من خيانة أصدقاء الشرق الأوسط

العالم- الأميركيتان

جاء ذلك في تصريح لداغ باندو، المستشار السابق للرئيس، رونالد ريغان، في مقال لصحيفة "الأمريكي المحافظ" The American Conservative. حيث تابع باندو أنهم "سيمتصون الولايات المتحدة الأمريكية بجشع حتى القطرة الأخيرة، ولا يريدون تقديم تضحيات مقابلة، ولن يتكلفوا عناء رفع إصبعهم...".

ووفقا لباندو، فقد أبدى البيت الأبيض جميع أشكال الاهتمام لدول الخليج " الفارسي"، لكنهم على العكس لم يعتبروا الولايات المتحدة أبدا "الحب الأول"، حيث بلغت ذروة الدعم غير المشروط للسعوديين في عهد ترامب.

ويتابع: "مع ذلك، ومع مزيد من الانحناء من جانب ترامب، تمادت المملكة العربية السعودية في التصرف على نحو أسوأ فأسوأ".

وإلى جانب المملكة العربية السعودية، ينتقد داغ باندو سلوك الإمارات و"إسرائيل" والعراق وتركيا على الساحة الدولية.

ويحدد باندو التحول في سياسة الشرق الأوسط ببلاغة في إطار ما وصفه بـ "تجاهل الحكام العرب محاولات إدارة بايدن مناقشة كيفية الاستجابة للتغيرات العالمية بسبب الوضع في أوكرانيا".

لم ترد الرياض ولا أبو ظبي على الرئيس الأمريكي عندما اتصل لمناقشة طلبه بشأن إنتاج النفط. إذا كان هذا صحيحا فتلك إهانة علنية – داغ باندو

كما يعتقد كاتب العمود في الصحيفة أنه سيتم تعزيز موقع الصين وروسيا في المنطقة، وفي ضوء ذلك يقترح أن تقطع واشنطن التزاماتها تجاه الممالك في شبه الجزيرة العربية.

ويقول باندو بحسرة: "لقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، لفترة طويلة جدا، تضحيات باسم أنظمة متقلبة تتظاهر بالصداقة حتى المتاعب الأولى".