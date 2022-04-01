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زيلينسكي وماكرون يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية

زيلينسكي وماكرون يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عملية التفاوض مع روسيا ومسألة توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

العالم- الأزمة الأوكرانية

وكتب زيلينسكي في تغريدة: "استعرضت المفاوضات مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ناقشنا عملية التفاوض، ومسارها وآفاقها وأهمية الضمانات الأمنية".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "اقتراح فرنسا إنشاء ممرات إنسانية من ماريوبول ينبغي تنفيذه".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق من اليوم عن إحراز تقدم في المفاوضات المتواصلة مع أوكرانيا بشأن مسألتي شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس وتخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو.

وأكد لافروف أن العمل جار على تحضير اتصالات جديدة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، متعهدا بالإعلان عنها لاحقا.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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