كأس العالم  إيران تواجه اميركا وانجلترا في المجموعة الثانية

قرعة كأس العالم 2022

العالم - منوعات

ونعرض لكم تغطية مباشرة لحفل القرعة الذي يحتضنه مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

نتائج منتخبات المستوى الرابع في قرعة كأس العالم 2022

المجموعة الأولى: قطر والإكوادو والسنغال وهولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران والولايات المتحدة والفائز من الملحق الأوروبي

المجموعة الثالثة: الأرجنتين والمكسيك وبولندا والسعودية

المجموعة الرابعة: فرنسا والدانمارك وتونس والفائز من الملحق

المجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا واليابان والفائز من الملحق

المجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا والمغرب وكندا

المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال والأورغواي وكوريا الجنوبية وغانا

نتائج منتخبات المستوى الثالث في قرعة كأس العالم 2022

المجموعة الأولى: قطر والسنغال وهولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران والولايات المتحدة

المجموعة الثالثة: الأرجنتين والمكسيك وبولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا والدانمارك وتونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا واليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا والمغرب

المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا

المجموعة الثامنة: البرتغال والأورغواي وكوريا الجنوبية

نتائج منتخبات المستوى الثالث في قرعة كأس العالم 2022

المجموعة الأولى: قطر وهولندا والسنغال

المجموعة الثانية: إنجلترا والولايات المتحدة

المجموعة الثالثة: الأرجنتين والمكسيك وبولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا والدانمارك

المجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا

المجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل وسويسرا

المجموعة الثامنة: البرتغال والأورغواي

نتائج منتخبات المستوى الثاني في قرعة كأس العالم 2022

المجموعة الأولى: قطر وهولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا والولايات المتحدة

المجموعة الثالثة: الأرجنتين والمكسيك

المجموعة الرابعة: فرنسا والدانمارك

المجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا

المجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل وسويسرا

المجموعة الثامنة: البرتغال والأورغواي

منتخبات المستوى الأول:

قطر في المجموعة الأولى

إنجلترا في المجموعة الثانية

الأرجنتين في المجموعة الثالثة

فرنسا في المجموعة الرابعة

إسبانيا في المجموعة الخامسة

بلجيكا في المجموعة السادسة

البرازيلي في المجموعة السابعة

البرتغال في المجموعة الثامنة

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 4 مستويات، وذلك حسب ترتيبها في تصنيف "فيفا" لشهر مارس/آذار والصادر أمس، بحيث ستكون 8 منتخبات في كل مستوى.

وسيكون منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المستضيف، ويمكن أن تسفر القرعة عن مواجهات بين المنتخبات العربية في الدور الأول، بوجود المنتخبات العربية المتأهلة في مستويات مختلفة.

وبما أن المعايير المطبقة في القرعة تمنع وجود منتخبين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، فقد تسفر القرعة عن مواجهات بين منتخبات عربية من أفريقيا وآسيا، وقد يصطدم منتخب تونس أو المغرب بقطر أو السعودية، كما يمكن أن يلتقيا بالإمارات في حال تأهلها عن الملحق العالمي.

وهذه قائمة المستويات:

المستوى الأول: قطر، فرنسا (حاملة اللقب)، البرازيل، بلجيكا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال.

المستوى الثاني: هولندا، ألمانيا، الدانمارك، سويسرا، أورغواي، كرواتيا، المكسيك، الولايات المتحدة.

المستوى الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

المستوى الرابع: كندا، الكاميرون، السعودية، الإكوادور، غانا، والفائز من مباراة ويلز وأوكرانيا/أسكتلندا، والفائز من مواجهة بيرو وأستراليا/الإمارات، والفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا.

وتستضيف قطر في 13 و14 حزيران/يونيو المقبل المباراة الحاسمة بين ممثل قارة آسيا الذي سيتم تحديده بعد المباراة الفاصلة بين أستراليا والإمارات، ومنتخب بيرو صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية، وكذلك المباراة الفاصلة بين كوستاريكا رابع الترتيب في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) ومنتخب نيوزيلندا المتأهل من اتحاد أوقيانوسيا.

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تخصيص تغطية مميزة لقرعة كأس العالم 2022، تبدأ قبل ساعات من موعد انطلاق الحفل المقرر في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضحت الشبكة أنها خصصت 6 قنوات، من بينها قناة مفتوحة، من أجل تقريب المشاهدين من كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث المهم الذي يسبق انطلاق أضخم بطولة في عالم الساحرة المستديرة.