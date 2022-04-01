الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يعتبر الهدنة في اليمن "غير كافية"

بايدن يعتبر الهدنة في اليمن
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، عن ترحيبه بالهدنة في اليمن، لكنه اعتبرها "غير كافية"، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

العالم-الامريكيتان

وقال بايدن في البيان "أرحب بالإعلان اليوم عن هدنة لمدة شهرين في الصراع اليمني. هذه المبادرة انتظرها الشعب اليمني طويلا، وتنطوي على وقف جميع الأنشطة العسكرية لأي طرف داخل اليمن وعبر حدوده، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، فضلا عن تجديد الرحلات الجوية التجارية من صنعاء وإليها إلى الوجهات المتفق عليها".

وأضاف "هذه خطوات مهمة لكنها ليست كافية. يجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وكما قلت من قبل، من الضروري أن ننهي هذه الحرب. بعد سبع سنوات من الصراع، يجب على المفاوضين القيام بالعمل الجاد والضروري للتوصل إلى تسويات سياسية يمكن أن تحقق مستقبل سلام دائم للشعب اليمني كافة".

وتعهد بايدن بأن "الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على ردع التهديدات المحدقة بأصدقائنا وشركائنا بينما نواصل السعي من أجل وقف التصعيد وإحلال السلام في جميع أنحاء المنطقة. أتمنى لشعب اليمن شهر رمضان ينعم بالسلام، وأؤكد لهم التزامنا المستمر بالمساعدة في إنهاء هذه الحرب الرهيبة".

روابط ذات صلة

عبد السلام يرحب بهدنة الامم المتحدة لمدة شهرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن يعتبر الهدنة في اليمن "غير كافية"

أنقرة: لا ينبغي حرق كل الجسور مع روسيا

سوريا.. تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في درعا

غريفيث يزور موسكو 3 أبريل لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا

قرعة مونديال2022 قرعة متوازنة للمنتخبات الكبرى... إيران وأمريكا سويا

سوناطراك الجزائرية: لا نستبعد مراجعة أسعار صادرات الطاقة نحو إسبانيا