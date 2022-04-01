وفد أمني إسرائيلي زار السودان سرا

العالم-السودان

وقالت الهيئة "زار وفد أمني إسرائيلي سرا الخرطوم، عاصمة السودان، هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في النظام العسكري الحاكم بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان"، مضيفة أنه "منذ الانقلاب الذي نفذه عسكريون ضد عناصر مدنية في السلطة في أكتوبر، وردت أنباء عن قيام وفود إسرائيلية بزيارة السودان مرتين على الأقل".

وأشارت الهيئة إلى تداول "أنباء مؤخرا مفادها بأن مبعوثا من الحاكم البرهان زار إسرائيل في فبراير الماضي".

ولفتت إلى أن "البرهان شدد في مقابلات أجريت معه مؤخرا على أن العلاقات بين البلدين تركز على المجالات الأمنية والاستخبارية والعسكرية وليس على المجال السياسي".

وطبع السودان الى جانب بعض الدول العربية مثل البحرين والامارات والمغرب علاقاته مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.

