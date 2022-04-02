مواطنان مصريان ضحية تنظيم "ولاية سينا"

العالم - مصر

وحسب ما نقلت "العربي الجديد"، أن مجموعة مسلحة تابعة تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، هاجمت قرية الهميصة، جنوب مدينة بئر العبد.

وأضافت، أن الهجوم أدى إلى مقتل المواطن حسن أبو معالي، ومواطن آخر لم يعرف اسمه، بدعوى تعاونهما مع الأمن.

وأشارت إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى مستشفى بئر العبد النموذجي.

وهرعت قوات الأمن المصري إلى مكان الهجوم بعد أن تمكنت المجموعة المسلحة من الفرار.

يشار إلى أن قبائل بئر العبد بدأت تتجهز للمشاركة في المعركة ضد تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، في مدينة رفح، والتي يشارك فيها عدة اتحادات قبلية بدعم من أجهزة الاستخبارات والجيش.