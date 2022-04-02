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إيران وعدد الدول تعلن الاحد اول ايام رمضان المبارك

اليوم السبت.. أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول

اليوم السبت.. أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلن مكتب قائد الثورة الاسلامية في إيران بان يوم غد الاحد هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

العالم - العالم الإسلامي

بدورها أعلنت الإمارات والكويت يوم الأحد أوّل أيام شهر رمضان، كذلك الأمر بالنسبة إلى الوقف السني في العراق.

كما أعلنت اللجنة الرسمية لاستطلاع رؤية هلال رمضان في سلطنة عُمان، عدم ثبوت رؤيته، بالتالي فإنّ اليوم السبت هو متمّم شهر شعبان، وغدا الأحد الواقع في الثالث من إبريل 2022 غرّة الشهر الفضيل، وفق وكالة الأنباء الرسمية. والأمر نفسه بالنسبة إلى إندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا بحسب ما أُفيد رسمياً.

من جهتها، أعلنت لجنة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، أنّ السبت هو أوّل أيام شهر رمضان.

كذلك أعلنت فلسطين كما مصر والسودان وليبيا ودار الفتوى في لبنان أنّ السبت هو بداية شهر رمضان،

من جانبها وبعد تأكيد المحكمة العليا في السعودية ثبوت رؤية هلال رمضان، مساء الجمعة في الثاني من إبريل/ نيسان 2022، أعلن الديوان الملكي السعودي أنّ اليوم السبت هو غرّة شهر رمضان الكريم لعام 1443 هجري أوّل أيام الشهر الكريم. وقد ثبتت رؤية هلال رمضان في سدير وسط البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنّ المكتب الشرعي في مؤسّسة العلامة المرجع محمد حسين فضل الله في لبنان، قد أعلن قبل أكثر من أسبوع أنّ اليوم السبت الواقع في الثاني من إبريل 2022 هو أوّل أيام شهر رمضان، وذلك بناءً على المبنى الفقهي لفضل الله بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية.

كذلك، كان وقف الديانة في تركيا قد أعلن قبل أيام بدء شهر رمضان اليوم السبت، على أن يستمرّ حتى الأوّل من مايو/ أيار المقبل.

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إيران وعدد الدول تعلن الاحد اول ايام رمضان المبارك اليوم السبت.. أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول

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