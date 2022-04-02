الصين تنفي تلقيها طلبا رسميا بأن تصبح ضامنة لأمن أوكرانيا

العالم - أسيا و الباسفيك

جاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني بعدما اقترحت كييف يوم الثلاثاء الماضي، نظاما جديدا للضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال ديفيد أراخامية، عضو الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا، إن كييف تعتبر الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب تركيا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا و"إسرائيل"، ضامنين لأمن أوكرانيا.

من جانبه قال وانغ "لست على علم بأي طلب تم استلامه في هذ الصدد"، وأضاف أن تلك المسألة لم يتم بحثها خلال قمة الجمعة بين الصين والاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل، نفى وانغ لوتونغ، أن تكون الصين تتعمد التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة على أوكرانيا.

وقالت رويترز إن تصريحات الدبلوماسي الصيني جاءت بعد يوم من عقد الصين والاتحاد الأوروبي قمة افتراضية طلب خلالها الاتحاد الأوروبي من بكين عدم السماح لموسكو بالتملص من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح الدبلوماسي الصيني وانغ لوتونغ للصحفيين إن الصين تساهم في الاقتصاد العالمي من خلال مباشرة تجارة طبيعية مع روسيا.