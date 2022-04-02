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صنعاء: الهدنة لا تلبي متطلباتنا وهدفنا هو الرفع الكامل للحصار

صنعاء: الهدنة لا تلبي متطلباتنا وهدفنا هو الرفع الكامل للحصار
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد عضو الوفد الوطني في صنعاء "عبدالملك العجري"، أن الهدنة لا تلبي الحد الأدنى من متطلباتنا ومطالب شعبنا وهدفنا هو الرفع الكامل للحصار وكل الإجراءات التي تمس حياة المواطنين.

العالم - اليمن

وأضاف العجري أن نتيجة التعنت الذي واجهناه من تحالف العدوان في المسائل الاقتصادية وعدم دخول المشتقات واقتراب شهر رمضان تم التوصل إلى هذه الهدنة المؤقتة، موضحاً أنتحالف العدوان يركز على الحصار لخنق الشعب اليمني بعد إخفاقه عسكريا وسياسيا فلجأ إلى الحرب الاقتصادية والتجويع.

وقال العجري إن هذه الهدنة تأتي لتخفيف المعاناة عن شعبنا والتمهيد للرفع الشامل للحصار والوصول إلى حل نهائي.

وأكد أن سماح قوى العدوان في هذه الهدنة بدخول السفن النفطية دليل على أنهم يقفون خلف معاناة شعبنا الاقتصادية، مبيناُ أن تحالف العدوان أوقف السفن النفطية تعسفا ودون أي مبرر واليوم ظهر للجميع أنهم يستغلونها للضغط السياسي.

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