صنعاء: الهدنة لا تلبي متطلباتنا وهدفنا هو الرفع الكامل للحصار

العالم - اليمن

وأضاف العجري أن نتيجة التعنت الذي واجهناه من تحالف العدوان في المسائل الاقتصادية وعدم دخول المشتقات واقتراب شهر رمضان تم التوصل إلى هذه الهدنة المؤقتة، موضحاً أنتحالف العدوان يركز على الحصار لخنق الشعب اليمني بعد إخفاقه عسكريا وسياسيا فلجأ إلى الحرب الاقتصادية والتجويع.

وقال العجري إن هذه الهدنة تأتي لتخفيف المعاناة عن شعبنا والتمهيد للرفع الشامل للحصار والوصول إلى حل نهائي.

وأكد أن سماح قوى العدوان في هذه الهدنة بدخول السفن النفطية دليل على أنهم يقفون خلف معاناة شعبنا الاقتصادية، مبيناُ أن تحالف العدوان أوقف السفن النفطية تعسفا ودون أي مبرر واليوم ظهر للجميع أنهم يستغلونها للضغط السياسي.