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اتحاد الصناعة الألمانية يحذر من العواقب الوخيمة للحظر على موارد الطاقة الروسية

اتحاد الصناعة الألمانية يحذر من العواقب الوخيمة للحظر على موارد الطاقة الروسية
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس الاتحاد الفيدرالي للصناعة الألمانية (BDI) سيجفريد روسورم، من العواقب الوخيمة للحظر المفروض على موارد الطاقة من روسيا.

العالم - أوروبا

وقال روسورم، على الهواء في مقابلة مع قناة ZDF الألمانية: "نحن نتحدث عن انهيار صناعتنا، التي أنقذتنا خلال جائحة كورونا".

ويرى روسورم، أن رفض الغاز الروسي يمكن أن يضع الصناعة في وضع ميؤوس منه.

في 24 فبراير/شباط، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا. رداً على ذلك، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو، خاصة في القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة. كما أعلنت بعض العلامات التجارية عن إنهاء العمل في روسيا ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها.

وأكدت السلطات استعدادها لمثل هذه التطورات وأنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها. واتخذ البنك المركزي الروسي إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

كما أعلنت السلطات الروسية عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل. وأعدت الحكومة خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية.

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