مراسل العالم: اجراءات الاحتلال تجر الفلسطينيين للتصعيد واصبحت وبالاً عليه

خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان شرطة الاحتلال ادعت إن الثلاثة الشهداء كانوا قد نفذوا عدة عمليات ضد الاحتلال، مشيراً الى ان هناك تواجداً كبيراً في الضفة الغربية للتأهب امام العمليات البطولية التي يقوم بها الفلسطينيون.

وتوقع مراسلنا ان يكون شهر رمضان المبارك ملتهباً بالعمليات الفدائية ضد الاحتلال الاسرائيلي، معتبراً ان اجراءات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين من قتل وتهجير وقمع هي التي تجر الفلسطينيين الى مربع التصعيد واصبحت وبالاً عليه.

هذا ونَعَتْ سرايا القدس الجناحُ العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهداء جنين الثلاثة مؤكدة أنهم أعضاء في صفوفها.

وقالت السرايا في بيان إنّ الشهداءَ الثلاثة وهم صائب عباهرة وخليل طوالبة وسيف أبو لبدة ارتقوْا جراءَ عمليةِ اغتيالٍ اسرائيلية غادرة، وتعهدت بمواصلة مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

كما نعت حركة حماس والقوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين الشهداء الثلاثة، واستنكرت منع طواقم الهلالِ الأحمر من الوصولِ إلى الشهداء وتركهم ينزفون على الأرض حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة، وطالبت بالإفراجِ الفوري عن جثامينِهم. مؤكدةً أنّ سياسةَ القتل والاغتيال لن تُوفرَ للاحتلال الامنَ المزعوم الذي يبحثُ عنه، وأن هذه الجريمة ستزيد الشعب الفلسطيني قوّة وتلاحما في مقاومة الاحتلال.

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