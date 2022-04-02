السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

هل تنجح هدنة السعودية المعلنة في اليمن؟

هل تنجح هدنة السعودية المعلنة في اليمن؟
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

لعلها بداية للاعتراف بالهزيمة.. هكذا يمكن لك أن تفسر قبول تحالف العدوان السعودي بالهدنة التي طرحتها الأمم المتحدة وشملت بنودا من شروط صنعاء.

العالم – ما رأيكم

قصف آرامكو الأخير كان موجعا وهو ما دفع تحالف العدوان السعودي الى تغيير المعادلة بشأن حل الأزمة اليمنية، فبادر عبر مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي والأمم المتحدة بمبادرة لإنهاء عدوانه الغاشم على اليمن.

المعطيات تشير الى لعب الأمم المتحدة دور الوسيط لكن الحقيقة تشير الى غير ذلك، فالامم المتحدة كانت قد لعبت الدور نفسه عدة مرات لكنها فشلت برفض دول تحالف العدوان واليوم تأتي بوساطة جديدة تتضمن قبول بعض شروط صنعاء، وهو الأمر الذي ينبئ باعتراف جديد لتحالف العدوان بالهزيمة.

الاعلاميون اليمنيون يقولون ان الوفد اليمني المفاوضات لم يتحدث عن المشاورات في الرياض ولا عن خطوات حكومة عبد ربه منصور هادي بشأن هذه المفاوضات بل رحب بخطوة الامم المتحدة بشأن الهدنة في اليمن لأن الهدنة تتضمن شروطا أساسية لصنعاء.

وأكد الاعلاميون اليمنيون ان صنعاء ستبقى حذرة من الهدنة بسبب الخروق السابقة للتحالف، مشيرين الى ان ترحيب صنعاء جاء بسبب ان الهدنة تتعلق بملف كسر الحصار.

وأضاف الاعلاميون ان تحالف العدوان السعودي يهرب الى مسارين، المسار الأول هو ان السعودية لا تريد أن تقول بأنها مسؤولة بشكل مباشر في الحرب على اليمن. والمسار الثاني هو ان السعودية تحاول أن تقدم مجموعة عبد ربه منصور هادي كطرف معني بالحوار والمفاوضات وهذا ما ترفضه صنعاء. مشيرين الى ان صنعاء قبلت بهذه الهدنة لأسباب تتعلق بأنها تخفف من الأزمة الاقتصادية الموجودة في صنعاء جراء انعدام المشتقات النفطية.

وأضاف الاعلاميون اليمنيون ان السعودية كذلك في المقابل تحتاج هذه الهدنة لكي لا تتكرر الهجمات على شركة آرامكو في ظل التدافع الغربي من أجل الطاقة.

من جهتهم قال محللون سياسيون انهم غير متفائلين من الهدنة التي اعلنها تحالف العدوان السعودي في اليمن بسبب ان الحرب لا أساس لها ولم تتوقف حتى اليوم.

وأضاف المحللون السياسيون ان السعودية في عدوانها على اليمن تعتمد على تمويل غربي وان الولايات المتحدة خففت من دعمها العسكري والسياسي للسعودية وهذا ما دفع الرياض الى البحث عن مخرج بشأن الأزمة اليمنية.

ما رأيكم؟

كيف تكون الهدنة مع استمرار غارات التحالف على مواقع في محافظة الجوف وصعدة؟

ماذا يعني التأكيد السعودي على التهدئة لانجاح مشاورات الرياض في غياب أنصار الله؟

ما مدى نجاح الموفد الأممي في مهمته الانسانية بعد لقاء وفد صنعاء في مسقط؟

روابط ذات صلة

مسؤول يمني: الأمم المتحدة لم تفعل شيئا تجاه استهداف الأطفال في اليمن

ارقام ضحايا اليمن تكشف هول المحرقة باسلحة امريكية واوروبية

ايران ترحب بمبادرة اعلان الهدنة من قبل الامم المتحدة في اليمن

هل تتخذ السعودية الهدنة في اليمن سُلّماً للنزول من الشجرة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اتحاد الصناعة الألمانية يحذر من العواقب الوخيمة للحظر على موارد الطاقة الروسية

الاتفاق النووي والحرس الثوري ومراوغات امريكا المستمرة 

هل تنجح هدنة السعودية المعلنة في اليمن؟

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: اجراءات الاحتلال تجر الفلسطينيين للتصعيد واصبحت وبالاً عليه

وزير الدفاع اليمني: العام الثامن من الصمود سيكون انطلاقة نحو المزيد من الانتصارات الساحقة

فصائل المقاومة الفلسطينية: الردّ على جريمة العدو في جنين سيكون بحجمها