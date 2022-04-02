رئيس مجلس السيادة السوداني يهدد بطرد مبعوث الأمم المتحدة

العالم- افريقيا

وقال البرهان في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج عسكري يوم الجمعة "نحن نرى تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب" في إشارة للممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس.

وأضاف "نحن نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك خارج السودان".

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقديم بيرتس تقريرا لمجلس الأمن عن الجهود المبذولة في السودان حيث علق على الاضطرابات الاقتصادية في البلاد والعنف ضد المحتجين وأولويات الانتقال إلى إجراء انتخابات.

وتشمل مهمة بيرتس عقد سلسلة من المشاورات، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، بهدف التوصل إلى حل سياسي في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر تشرين الأول منهيا بذلك اتفاق تقاسم السلطة مع الأطراف المدنية.

وقال البرهان "نحن نقول هل أنت عندك تفويض محدد... لكن أن تكذب وتتولى إمارة أو إدارة الشعب السوداني سنطردك".