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شاهد..اجحاف مجلس النواب البحريني بحق المتقاعدين

السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج "نقطة تواصل" الضوء على كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها نشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الإجتماعي.

العالم - نقطة تواصل

يتطرق البرنامج على كافة الاحداث التى تناولها نشطاء البحارنة على "فيسبوك"، "تويتر"، "انستغرام".

بمناسبة الشهر الفضيل مجلس النواب في البحرين قدم هدية للشعب البحريني الاصيل وتحديدا للمتعاقدين، المتعاقد، المواطن البحريني الذي كدح طوال سنوات وفي خريف العمر يرتأى انه يرتاح، لكن وفاء لهذه المسيرة النضالية في موسسات العمل في مملكة البحرين، ارتأى مجلس النواب البحريني بمناسبة الشهر الفضيل انه يقدم هدية، لهذا المتقاعد وفاء لمسيرة عمله الحافلة بالعطاء وكانت الهدية على الشكل التالي، كان اهم موضوع هذا الاسبوع في المنصات الرقمية في البحرين، على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل نشطاء البحرين بشكل واسع مع هذا الموضوع لانه يمس الامن الاجتماعي والمعيشي للمتقاعد الكادح طوال سنوات من اجل ان يجد الراحة في خريف العمر.

صوت مجلس النواب البحريني بالغالبية العظمى لقانون التقاعد الجديد الذي حرم المتقاعد في البحرين من زيادة 3 بالمئة على الراتب.

اجتمع النواب على المتقاعد وصوتوا ضده وانتصروا وصادروا حقوقه بالاغلبية واقروا مرسوم بقانون التقاعد على مدى خمس ساعات وجلسة ماراتونية اكلوا فيها حق الشعب البحريني طوال هذه السنوات.

وتصدر ترند البحرين عدد من الهاشتاغات حول هذا الموضوع، وتفاعل نشطاء البحرين ونشروا هاشتاغ "قانون التقاعد..قانون التقاعد الجديد" و هاشتاغ.."نواب الغفلة".

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-04-2022

شاهد..اجحاف مجلس النواب البحريني بحق المتقاعدين

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