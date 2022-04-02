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دونيتسك: 1000 قتيل إثر قصف القوات الأوكرانية أراضينا منذ بداية 2022

دونيتسك: 1000 قتيل إثر قصف القوات الأوكرانية أراضينا منذ بداية 2022
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مكتب مفوض حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل حوالي ألف شخص من جراء قصف القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين لأراضي الجمهورية منذ بداية العام 2022.

العالم - أوروبا

وجاء في البيان: "لقد فقدنا 972 من مواطنينا منذ بداية هذا العام، من بينهم 780 ممثلا للسلطات الأمنية، و 192 مدنيا.. وخلال الأسبوع الماضي فقط، قُتل 82 مدنيا.. وللأسف، هذه الأعداد تتزايد كل يوم".

وبحسب قوله، هناك عدد أكبر من الجرحى: "إجمالا أصيب 4452 شخصا بين المدنيين وممثلي السلطات الأمنية".

ومنذ 17 فبراير الماضي تصاعد الوضع على خط التماس في منطقة دونباس، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وسجل أعنف قصف لهذه المنطقة من أوكرانيا في الأشهر الأخيرة. وبناء عليه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، (استجابة لطلب المساعدة من قادة الجمهوريتين)، عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لتحرير دونباس ونزع السلاح في أوكرانيا.

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