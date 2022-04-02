قوات الاحتلال تغتال 3 مقاومين في جنين

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جيش الاحتلال الاسرائيلي اعترف باصابة اربعة من جنوده في الاشتباك مع المقاومين الثلاثة الذين تم احتجاز جثامينهم ،في مدينة رام الله استنكرت القيادة الفلسطينية اغتيال الشبان الثلاث معتبرة ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي سيقود الى تفجر الاوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة .

في الساعات الاخيرة وفي اثر اعتقال فلسطيني في منطقة الشويكة بالقرب من طولكرم بدعوى علاقته بالشهداء الثلاث اكدت وزارة الحرب الاسرائيلية انها ستعمل ما بوسعها لملاحقة المقاومين الفلسطينيين وذلك في اثر عمليات ادت الى ارباك المنظومة الامنية الاسرائيلية.

وكما يبدو فان عناصر حكومة بينت يحاول كل منهم ان يظهر تطرفه بطريقته لكسب اصوات المتطرفين في الكيان مع ادراكهم ان هذه الحكومة بدات تفقد اسباب البقاء.

اعتماد سياسة الضغط التي تتبعها حكومة الاحتلال ستولد ما هو اكبر من الانفجار.

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