صفي الدين: لا أحد يمكن أن يحكم لبنان لوحده

العالم - لبنان

وقال صفي الدين: "أنصح بعض شركائنا في الوطن إلى عدم المبالغة في التحريض العنصري والمذهبي والطائفي والمناطقي على حزب الله، لأن هؤلاء أنفسهم يعرفون أنهم غير صادقين فلا يكذبوا على أتباعهم من أجل صوت إنتخابي، ولأن هؤلاء أنفسهم أيضاً يعرفون أن هذا التحريض لا يوصلهم إلى أية نتيجة وفي المستقبل سيضطر اللبنانييون أن يجتمعوا مع بعضهم البعض، فإذا كنت في الليل والنهار توجه الشتائم والتخوين وتقول إحتلال، ولا تُبقي كرامة عند كل شعبنا وشهدائنا وناسنا فكيف سيكون لك عين لتقول لي فيما بعد تعال لنبني وطن، فهل أخذتم قرار بأن تفجروا هذا الوطن إلى ما لا نهاية، هل يئستم من إمكانية بناء الوطن مع شركاء، هل أنتم يائسون إلى هذا الحد أم أنكم ضعفاء إلى هذا الحد، ويبدو أنكم ضعفاء، نصيحة بأن المبالغة الكبيرة في الهجوم على حزب الله لا تفيدكم ولا تنفعكم.

وأضاف صفي الدين :" حزب الله بسلاحه وشهدائه ومجاهديه حمى البلد وطرد الإحتلال الإسرائيلي ولو لم يكن هذا السلاح لكنتم جميعا في لبنان ليس تحت وطأة السلاح بل تحت الجزمة الإسرائيلية".