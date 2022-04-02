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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

الإحتلال لن يستطيع ترميم صورته الممزقة برصاص المقاومين

الإحتلال لن يستطيع ترميم صورته الممزقة برصاص المقاومين
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكدت القيادة العامة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن اغتيال العدو الصهيوني لثلاثة مقاومين من أبطال جنين لن ترمم صورته التي مزقها رصاص المقاومين.

العالم - فلسطين

وقالت القيادة العامة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي تصريح صحفي لها: "في ظل أجواء شهر رمضان الكريم ومن رحم يوم الأرض الخالد ومن صميم إرادة شعبنا المقاوم تمضي قافلة الفداء والتحرير نحو المزيد من الفعل الثوري الذي تحتضنه جماهير شعبنا وتتفاعل معه في حين يحاول العدو الصهيوني ترميم صورته المنهارة التي مزقها رصاص المجاهدين في الخضيرة وبئر السبع وتل أبيب".

وتابعت: "ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وهي تزف وتبارك هذا الدم الزكي لشهداء فلسطين من جنين فإنها تتوجه بتحية الإجلال والإكبار لمجاهدي سرايا القدس وتؤكد بأن دم الشهداء وطريق المقاومة هو المعبّر الوحيد عن أهداف شعبنا وقناعاته في سبيل الحرية وتحقيق الانتصار".

هذا واغتالت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، 3 شبان فلسطينيين، بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها عند مفترق عرابة جنوب جنين.

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