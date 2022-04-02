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منظمة التعاون الإسلامي ترحب ببدء الهدنة في اليمن

منظمة التعاون الإسلامي ترحب ببدء الهدنة في اليمن
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف الحرب في اليمن على بدء هدنة في اليمن لمدة شهرين يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية في الداخل اليمني وعبر الحدود.

العالم - السعودية

وثمنت الأمانة العامة مجددا جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، معبرة عن الأمل في أن تمكن الهدنة من التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتحملها الشعب اليمني وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل تخفيض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع تحقق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأمس، أعلنت الأمم المتحدة عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.

وستدخل الهدنة حيّز التنفيذ في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت اليمن (16,00 ت غ)، بحسب ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ مساء الجمعة.

وتقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً دموياً في اليمن دعما لحكومة الرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي التي تخوض نزاعا داميا ضد جماعة أنصارالله التي تسيطر على صنعاء منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الامم المتحدة.

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منظمة التعاون الإسلامي ترحب ببدء الهدنة في اليمن

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