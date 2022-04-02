السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢
٠١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: الرئيسان الروسي والكازاخي يتفقان خلال اتصال هاتفي على ضرورة التوصل إلى اتفاق بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية

السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-04-2022

شاهد..اجحاف مجلس النواب البحريني بحق المتقاعدين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الإحتلال لن يستطيع ترميم صورته الممزقة برصاص المقاومين

خطيب زادة يختتم جولته الإفريقية بزيارة غانا وسيراليون

دونيتسك: 1000 قتيل إثر قصف القوات الأوكرانية أراضينا منذ بداية 2022

تركيا تبدي استعدادها لإجلاء المدنيين والمصابين من ماريوبول