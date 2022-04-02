عمليات الأسود المنفردة.. رسم قواعد جديدة للصراع

العالم - البوصلة

ودفعت كيان الاحتلال لاستدعاء الاف الجنود لتأمين المؤسسات والمناطق المركزية وهو امر يتم للمرة الاولى منذ معركة سيف القدس.

العمليات البطولية والتي سميت بعمليات السيل الهادر والتي قام بها الفلسطينيون اكدت على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في تحرير ارضه من الاحتلال الاسرائيلي، وان الرهان على ان اجيال ما بعد النكبة ستنسى، هو رهان خاسر. ورسمت خطوطا جديدة للمواجهة مع كيان الاحتلال.

وقال ضيف الحلقة الكاتب والباحث في الشأن الاسرائيلي عليان الهندي، إن عملية الاستيطان والانتشار الواسع لقوات الاحتلال يؤديان الى زيادة عمليات القمع ضد الفلسطينيين.

وأضاف، إن "اسرائيل" تعتزم التصعيد في شهر رمضان لقمع الفلسطينيين، مشيرا الى ان المسؤولون الاسرائيليون الذين حذروا من تردي الاوضاع كان عليهم الاخذ بعين الاعنبار الممارسات الاسرائيلية.

اوضح الهندي، أن الارضية باتت مهيئة جدا لاندلاع انتفاضة فلسطينية، مؤكدا أن، اندلاع انتفاضة فلسطينية او الاعتداء على قطاع غزة سيؤديان الى انفراط عقد الحكومة الاسرائيلية الحالية.

وبين الباحث في الشأن الإسرائيلي أن الفلسطينيين في الداخل يمتلكون اسلوبين للمقاومة هما التحركات الشعبية والعمليات المسلحة.

وشدد الهندي الى ان الكيان الاسرائيلي يحاول رفع الشرعية عن المقاومين الفلسطينيين بنسبة عملياتهم لداعش.

وأكد الهندي أن الفلسطينيين يشكلون الحاضنة الطبيعية للمقاومين، لان المقاومة الفلسطينية اثبتت انها الوحيدة القادرة على اخضاع الاحتلال الاسرائيلي.

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