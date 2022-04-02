السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عمليات الأسود المنفردة.. رسم قواعد جديدة للصراع

السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

عمليات الاسود المنفردة في المقاومة الفلسطينية، اظهرت بشكل جلي وواضح فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية وهشاشة هذه البنية الامنية.

العالم - البوصلة

ودفعت كيان الاحتلال لاستدعاء الاف الجنود لتأمين المؤسسات والمناطق المركزية وهو امر يتم للمرة الاولى منذ معركة سيف القدس.

العمليات البطولية والتي سميت بعمليات السيل الهادر والتي قام بها الفلسطينيون اكدت على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في تحرير ارضه من الاحتلال الاسرائيلي، وان الرهان على ان اجيال ما بعد النكبة ستنسى، هو رهان خاسر. ورسمت خطوطا جديدة للمواجهة مع كيان الاحتلال.

وقال ضيف الحلقة الكاتب والباحث في الشأن الاسرائيلي عليان الهندي، إن عملية الاستيطان والانتشار الواسع لقوات الاحتلال يؤديان الى زيادة عمليات القمع ضد الفلسطينيين.

وأضاف، إن "اسرائيل" تعتزم التصعيد في شهر رمضان لقمع الفلسطينيين، مشيرا الى ان المسؤولون الاسرائيليون الذين حذروا من تردي الاوضاع كان عليهم الاخذ بعين الاعنبار الممارسات الاسرائيلية.

اوضح الهندي، أن الارضية باتت مهيئة جدا لاندلاع انتفاضة فلسطينية، مؤكدا أن، اندلاع انتفاضة فلسطينية او الاعتداء على قطاع غزة سيؤديان الى انفراط عقد الحكومة الاسرائيلية الحالية.

وبين الباحث في الشأن الإسرائيلي أن الفلسطينيين في الداخل يمتلكون اسلوبين للمقاومة هما التحركات الشعبية والعمليات المسلحة.

وشدد الهندي الى ان الكيان الاسرائيلي يحاول رفع الشرعية عن المقاومين الفلسطينيين بنسبة عملياتهم لداعش.

وأكد الهندي أن الفلسطينيين يشكلون الحاضنة الطبيعية للمقاومين، لان المقاومة الفلسطينية اثبتت انها الوحيدة القادرة على اخضاع الاحتلال الاسرائيلي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الإحتلال لن يستطيع ترميم صورته الممزقة برصاص المقاومين

سرايا القدس تزف ثلاثة من مجاهديها ارتقوا في عملية اغتيال في جنين

ممثل "الجهاد الإسلامي: لقاء النخالة والسيد نصر الله استعرض المشهد الفلسطيني المستجد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حكومة باشاغا تقترب من تسلم مقاليد الحكم في طرابلس

إضراب عام في قطاع الإعلام العمومي في تونس

الأردن.. البتراء تسجل أعلى عدد زوار منذ بدء كورونا

مهنئا قادة الدول الاسلامية بحلول لشهر مضان؛ رئيسي: نأمل بتعزيز وحدة الامة الاسلامية في هذا الشهر الفضيل

الهدنة في اليمن تدخل حيّز التنفيذ

السيد مقتدى الصدر يغرد بشأن هدنة اليمن