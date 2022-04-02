الرئيس الشيشاني: مقاتلونا بدأوا اقتحام مناطق في ماريوبول

العالم- الأزمة الأوكرانية

يذكر أنه نشر قاديروف، على صفحته على تلغرام، منشورا جاء فيه: "ماريوبول قد تحررت بالفعل بنسبة 90-95 في المائة من النازيين والشياطيين الناطقين بالشيشانية. تعود الحياة تدريجياً إلى أراضي المدينة الخالية منهم. ينزل الناس إلى الشوارع من ملاجئهم، متعبين من قصف الانفجارات والجوع. بل إن البعض يقودون سياراتهم، وهناك أيضًا من غيروا رأيهم بشأن الذهاب إلى روستوف وعادوا إلى ماريوبول بوسائل النقل الخاصة".

وقال رئيس المنطقة إن آدم ديليمخانوف، نائب مجلس دوما الدولة من الشيشان، والموجود في ماريوبول، يعمل بالتعاون الوثيق مع قائد الجيش الثامن، الفريق أندريه موردفيشيف. إنهم يتجولون في المنطقة، ويفحصون الأماكن التي يمكن أن يختبئ فيها قطاع الطرق، ويحددون مواقع إطلاق النار المحتملة.

وأضاف قاديروف: "باستخدام راديو آزوف الذي تم الاستيلاء عليه، عرض آدم سلطانوفيتش الاستسلام للأوكرانيين، الذين تورطوا بشكل احتيالي في صفوف العصابات، إلى الجانب الروسي. وفي الوقت نفسه، لن تكون هناك رحمة لقادة آزوف".

يشار إلى أنه عندما تم إعلان استقلال جمهورية دونيتسك في 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو من العام نفسه، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة عليها. في 7 مارس 2022، قال ألكسندر سيميونوف، نائب قائد كتيبة فوستوك في الجمهورية، إن المدينة محاصرة، وأن تطهير بعض المناطق قد بدأ.